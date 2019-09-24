HDP önünde eylem yapan annelere destek

24.09.2019 14:09

Iğdır'da Sivil Toplum Kuruluşları, Diyarbakır HDP il binası önünde eylem yapan anneler ile ilgili basın açıklaması düzenledi.



Iğdır'da bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Diyarbakır HDP il binası önünde eylem yapan annelere destek olmak için basın açıklaması düzenleyerek ailelere destek oldu.



Sivil Toplum Kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Iğdır KADEM Başkanı Hayrunnisa Bakkıran; "Bugün analarımızın feryatlarını dindirmek, yeni bir tarih yazmak, safları daha da sıklaştırmak ve kardeşlikle var olmak için ülkemizin serhat şehri Iğdır'da meydanlardayız. Bizler, hep birlikte teröre ve ihanete karşı ayaktayız. Vesayetin emir eri ve işgal aracı terör koalisyonu; PYD/PKK, DAEŞ ve FETÖ'yü lanetleyip, birlikteliğimizi bütün dünyaya göstermek ve Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde çocukları için mücadele veren onurlu ve cesur annelerimize tüm imkanlarımız ile yanlarında olduğumuzu haykırmak için buradayız" dedi.



Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde düzenlenen basın açıklaması şehitler için yapılan dua ile sona erdi. - IĞDIR

Kaynak: İHA