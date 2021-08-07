HDP önünde eylem yapan anneden oğluna: Kaç çocuk gelip teslim oldu, sen de gel

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin evlat nöbeti, 705'inci gününe girdi.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin evlat nöbeti, 705'inci gününe girdi. 6 yıl önce 16 yaşındayken sabah evden çıktıktan sonra kaçırılan oğlu Aziz Demir için eylem yapan Güzide Demir, "Kaç tane çocuk gelip teslim oldu. Sen de gel teslim ol" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 705 gündür devam eden eyleminde, Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 31'e yükseldi.

'ÇOCUĞUMU BEN HDP'DEN İSTİYORUM'

2016 yılında Diyarbakır'da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Aziz Demir için HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren Güzide Demir, çocukları gelene kadar bu mücadelenin devam edeceğini ifade etti. Demir, "HDP çocuğumu kandırdı götürdü. 6 yıldır benim ciğerim yanmış. Aziz oğlum gel güvenlik güçlerine teslim ol. Seni orada kandırıyorlar. Seni orada sakatladılar ve yaktılar. Çocuğumu istiyorum ben HDP'den, nasıl götürdüyse öyle de getirsin. Kaç tane çocuk gelip teslim oldu. Sen de gel teslim ol. Sen neredeysen gel, seni çok özledim. Oğlum, ölmeden son bir kere göreyim seni" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek