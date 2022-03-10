HDP önünde eylem yapan ailelerden Kılıçdaroğlu'na 'çadıra gelmedi' tepkisi

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde eylem yapan aileler, CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evlat nöbeti tutan anneler ile bir araya geldi' mesajına tepki göstererek, Kılıçdaroğlu'nun kendileriyle görüşmediğini ileri sürdü. 2015 yılında 15 yaşındayken dağa kaçırılan yüzde 70 engelli raporu bulunan kardeşi Muhammed için eylem yapan Ruken Canbey, " Diyarbakır'a girişi yapar yapmaz annelerin kaldığı otele gelmiş. Bizimle orada görüşmek istediğini söyledi. Biz aileler olarak, onu protesto ettik. Odalarımıza çıktık. İki temsilci gönderdik. Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Bizimle görüşmen gereken yer, otel değil, HDP Diyarbakır il binasının önü, çünkü bizim çocuklar buradan kaçırıldı' dedik. Biz bu olaydan sonra zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nu" bir daha çadıra almayacağız" dedi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ve HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, kente gelen ve bir dizi ziyaret gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun ailelerle bir araya geldiğine dair, CHP sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma tepki gösterdi. Aileler, otele gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na, kendilerini ziyaret etmesi gereken yerin HDP il binası önü olduğunu söylemesi için iki temsilci aile seçtiklerini ama bunun görüntülenerek, sanki ailelerle görüşülmüş gibi lanse edildiğini ileri sürdü. HDP il binası önünde açıklama yapan aileler, kendilerine kumpas kurulduğunu iddia ederek, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

22 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelip eylem yapan İmmihan Nilifırka ise "CHP Genel Başkanı gelip anneleri ziyaret edecekti, maalesef bir anne ve babayı otele davet etti. Onlara kumpas kurdu. Onları lafa tuttular. CHP Genel Başkanı da oraya geldi. Yalan haber yapmışlar. Demişler ki 'ben Diyarbakır'da anneleri ziyaret ettim.' Bizi ziyaret etmemiş. Biz CHP Genel Başkanı'nı HDP'nin önüne bekliyoruz. Gelsin bu anaların, babaların derdini dinlesin. Onu şiddetle ve nefretle kınıyorum" diye konuştu.