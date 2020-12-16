"Bombaları HDP patlatıyor"
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"Bombaları HDP patlatıyor"

16.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:30

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 471'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 471'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti, 471'inci gününde de devam ediyor. 2014 yılında İstanbul Arnavutköy HDP İlçe Başkanlığı binasına götürülen ve burada çayına ilaç atılan ardından Diyarbakır'a buradan da dağa kaçırıldığı iddia edilen Tuncay Bingöl'ün babası Şevket Bingöl, şehir içinde patlatılan bombaları HDP'nin patlattığını söyledi. Bingöl, "HDP oğlumu İstanbul Arnavutköy'de çayına ilaç atarak ardından Diyarbakır'a buradan da dağa kaçırıldı. HDP ve PKK birdir, HDP kalkıp eylemler, kongreler yapıyor. Gelip de bu çocukları kaçırdıkları için açıklama yapmıyor, hesap vermiyor. PKK gelip burada bomba patlatmıyor, HDP patlatıyor. HDP kendi bodrum katlarında bombalar yapıyor, kendi yandaşlarına veriyor, Türkiye'de HDP bombayı patlatıyor. Biz bunu biliyoruz, HDP istediği kadar söylesin. Ben çocuğumu onlardan istiyorum, 14 yaşındaki çocuğun elinde kalemi kırdılar, Kaleşnikof verdiler. Ben bu çocuğun hesabını onlardan soracağım, çocuğum gelmeden buradan kalkmıyorum. Tuncay oğlum beni duyuyor ve görüyorsan kaç teslim ol, onlardan kesinlikle korkma kaç teslim ol ben burada seni bekliyorum. Ceza yok, seni buradan alıp eve gideceğim" dedi.

(iha)

'Bombaları HDP patlatıyor'
'Bombaları HDP patlatıyor'
'Bombaları HDP patlatıyor'
'Bombaları HDP patlatıyor'
'Bombaları HDP patlatıyor'
'Bombaları HDP patlatıyor'
'Bombaları HDP patlatıyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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