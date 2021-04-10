HDP önünde evlat nöbetindeki annelerin haykırışı sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HDP önünde evlat nöbetindeki annelerin haykırışı sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
HDP önünde evlat nöbetindeki annelerin haykırışı sürüyor

Ağrı'da lise okurken 7 yıl önce 3 arkadaşıyla PKK'lı teröristlerce kandırılarak kaçırılan Hayal Demir'in ailesi, kızlarına kavuşacağı günü umutla bekliyor.

Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım
Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım
Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanması tepki çekti: Tutuklansın
Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanması tepki çekti: Tutuklansın

Ağrı'da lise okurken 7 yıl önce 3 arkadaşıyla PKK'lı teröristlerce kandırılarak kaçırılan Hayal Demir'in ailesi, kızlarına kavuşacağı günü umutla bekliyor. HDP Diyarbakır il binası önünde 586 gündür nöbette olan Anne Süheyla Demir "Biz evlatlarımızı PKK ve HDP'ye bırakmayacağız, buna kararlıyız. Annelerin son kararı biz birlikte bu yola baş koyduk. Evlatlarımızı onlardan almadan buradan gitmeyeceğiz" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 586'ıncı gününde de devam ediyor. HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek 586 gündür oturma eylemi yapan Süheyla Demir, 7 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal'e kavuşana kadar ayrılmayacağını söyledi.

"Benim kızım ahı inşallah onlara kalmaz"

Kızı Hayal Demir için 586 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde nöbette olduğunu aktaran anne Demir, "Biz evlatlarımızı PKK ve HDP'ye bırakmayacağız, buna kararlıyız. Annelerin son kararı biz birlikte bu yola baş koyduk. Evlatlarımızı onlardan almadan burada gitmeyeceğiz. Sonuna kadar buradayız ve otura otura kazanacağız. Ben evladımı 7 yıldır HDP'ye kaptırdım ve HDP benim kızımı lise 3. sınıf öğrencisiyken PKK'ya teslim etti. Benim kızım ahı inşallah onlara kalmaz, hayallerimizi yıktılar. Benim kızımın elinden kalemi alıp eline silah verdiler. Şuanda okulda olacağı yerde dağda, taşta ve mağaralara mahkum. Eğer kızım beni görüyor ve duyuyor ise iki yıldır burada küçük kız kardeşinle birlikte seni bekliyoruz. Bir an önce kaç güvenlik güçlerine teslim ol" diye konuştu. - DİYARBAKIR

HDP önünde evlat nöbetindeki annelerin haykırışı sürüyor
HDP önünde evlat nöbetindeki annelerin haykırışı sürüyor
HDP önünde evlat nöbetindeki annelerin haykırışı sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Burak Deniz Oğuzhan Koç Hande Erçel
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Ümit Öztürk Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: HDP önünde evlat nöbetindeki annelerin haykırışı sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 13:24:33. #1.14#
title