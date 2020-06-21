HDP önünde evlat nöbeti tutan babanın buruk Babalar Günü anısı
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HDP önünde evlat nöbeti tutan babanın buruk Babalar Günü anısı

- HDP önünde evlat nöbeti tutan babanın buruk Babalar Günü anısı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 293'üncü gününde devam ederken, oğlu Yusuf 1 yıl önce dağa...

21.06.2020 16:08 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:17

- HDP önünde evlat nöbeti tutan babanın buruk Babalar Günü anısı

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 293'üncü gününde devam ederken, oğlu Yusuf 1 yıl önce dağa kaçırılan baba Celil Begdaş, evladının dağa kaçırılmadan önce kendisine hediye ettiği tespihi gözyaşları içinde saklıyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 293'üncü gününde de devam ederken, nöbetteki babalar Babalar Gününü de buruk geçirdi. Evlatları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan babalar, HDP önünde evlatların gelişini beklerken, oğlu Yusuf 1 yıl önce dağa kaçırılan Celil Begdaş, Babalar Gününü buruk geçirdi.

"Oğlum Babalar Gününde bana tespih almıştı"

Oğlunun dağa kaçırılmadan önce kendisine tespih alıp hediye ettiğini belirten baba Begdaş, "Şu elimde tutuğum tespihi oğlum Yusuf Babalar Gününde bana alıp hediye etmişti. Oğlum çok vefalıydı, Anneler Gününde annesine ve kız kardeşine de harçlığı ile topladığı parayla hediyeler alır verirdi. Ben de kendisiyle hep şakalaşırdım. Babalar Günü geldiğinde de bana gidip tespih alıp hediye etti. Oğlum hep güler yüzlü bir çocuktu, keşke bugün yanımda olsaydı" dedi.

"Babalar Gününün benim için hiçbir anlamı yoktur"

Gözyaşlarına hakim olamayan baba Begdaş, "Bugün Babalar Günü, benim için hiçbir anlamı yoktur. İçim buruktur, anlatamıyorum. Oğlum burada yanımda olsaydı Babalar Günü daha iyi geçerdi. Tüm babaların Babalar Gününü kutluyorum. İnşallah gelecek yıl oğlum yanımda olur. Şuanda o olmadığı için Babalar Gününü kutlamak içimden gelmiyor. Oğlum beni görüyor ve izliyorsa kaçıp bir an önce teslim olsun" diye konuştu.

HDP önünde evlat nöbeti tutan babanın buruk Babalar Günü anısı

Kaynak: İHA

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