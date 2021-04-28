HDP önünde evlat nöbeti tutan babadan HDP yöneticilerine tepki

HDP İzmir İl binası önünde evlat nöbeti tutan aileler için kurulan çadıra tepki göstermek amacıyla basın açıklaması düzenlemek isteyen parti yöneticileri, evlat nöbeti tutan babanın tepkisiyle karşılaştı.

HDP İzmir İl binası önünde evlat nöbeti tutan aileler için kurulan çadıra tepki göstermek amacıyla basın açıklaması düzenlemek isteyen parti yöneticileri, evlat nöbeti tutan babanın tepkisiyle karşılaştı.

Terör örgütü PKK'nın çocuklarını dağa kaçırdığı gerekçesiyle Diyarbakır'da başlattıkları 'evlat nöbetinden' cesaret alarak İzmir'de de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Parti binası önünde kurulan çadırda evlatlarını HDP'den isteyen aileler, hafta içi her gün burada nöbet tutuyor. HDP İzmir İl Başkanlığı yöneticileri de bu kurulan çadırın kaldırılması talebiyle bugün bir basın açıklaması yapmak istedi. Polis tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alınmasına tepki gösteren grup basın açıklaması yapmak istemedi. Ardından sloganlar atan ve basın açıklaması yapmaya karar veren gruba, evlat nöbetindeki baba Mehmet Laçin'den tepki geldi. Mehmet Laçin, HDP'lilerin sloganlarına "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" şeklinde karşılık verdi.

"KAR TOPU OLUP BÜYÜYECEK, ONLARIN KAFASINA DEVRİLECEĞİZ"

İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapmak isteyen HDP'li yöneticilere tepki gösteren Mehmet Laçin, HDP'lilerin evlat nöbeti tutan ailelere yönelik sarf ettiği öne sürülen 'Kar tanesi gibiler, eriyecekler' sözlerine tepki gösterdi. Basın mensuplarına açıklama yapan Laçin, "Diyorlar ki bu evlat nöbeti tutanlar küçük bir kar tanesi; eriyip gidecekler. Bilmiyorlar ki kar topu olup büyüyecek, onların kafasına devrileceğiz. Onların başına düşecek bu kar topu. Biz evlatlarımızı alana kadar HDP'nin kapısından ayrılmayacağız. Kararlıyız, azimliyiz. Ben HDP yöneticileriyle diyalog kurmak istiyorum. Diyorum ki 'Gelin konuşalım.' Benim çocuğum HDP tarafından kaçırılmadıysa, PKK tarafından götürülmediyse eğer beni ikna etsinler; ben de buradan kalkıp gideyim. Ben kızımın HDP tarafından kaçırıldığını, PKK tarafından götürülüp terörist yapıldığını ispatlıyorum. Siz benim kızımı getirin ben de buradan gideyim. Bu kadar basit" diye konuştu.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı