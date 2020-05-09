HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin buruk Anneler Günü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin buruk Anneler Günü

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin buruk Anneler Günü
09.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 09.05.2020 14:22

Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırıldıkları için HDP il başkanlığı önünde nöbet tutan anneler buruk bir 'Anneler Günü' yaşıyor.

Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırıldıkları için HDP il başkanlığı önünde nöbet tutan anneler buruk bir 'Anneler Günü' yaşıyor. Evlat nöbetindeki anneler günlerini buruk geçirirken, anneler kendilerine verilecek en büyük hediyenin çocuklarına kavuşmak olduğunu belirtti.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile Diyarbakır'da 250 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti devam ediyor. Hafta sonu kısıtlamasından dolayı eylemlerine 2 gün ara veren anneler buruk bir anneler gününe giriyor. Evlat özlemiyle anneler gününü unuttuklarını aktaran anneler, günlerini yaşamak için evlatlarını istiyor.

Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için gelen anne Kamile Küçükdağ anneler gününün hiç iyi geçmediğini aktararak "Anneler Günü bizim evladımız yok yanımızda, hiç iyi geçmiyor, ne anneler günü nede bayramımız var. Çocuklarımız gelince o zaman anneler günümüz olur mutlu oluruz. En büyük hediye çocuklarımızdır bize. Mutlu, huzurlu değiliz. Bayramlar bize zehir, zindan anneler günümüz yok" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için eyleme katılan anne Zümrüt Salim, mutlu olmadıklarını her gün ağladıklarını kaydetti. Salim, "Anneler Günü fakat bizim için anneler günü yok, ne zaman çocuklarımız gelirse o zaman anneler günü vardır, mutlu değiliz hep ağlıyoruz çocuklarımız için. HDP'ye sesleniyorum çocuklarımızı nasıl götürdüyse öylede geri getirsinler" diye konuştu.

"Ne Anneler Günü ne bayramımız var"

7 yıl önce 17 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Ceylan için oturma eylemini sürdürün Türkan Mutlu, ise Anneler Gününü unuttuklarını vurguladı. Mutlu, "Biz anneler gününü bilmiyoruz, anneler gününü unutmuşum. Ne bayram var ne anneler günü, kızım Şeyma beni görüyor ve duyuyorsan çık gel kaç ay oldu seni bekliyorum" şeklinde konuştu.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Övünç, kendi annesinin gününü kutlamadığını ve kimsenin kendi Anneler Gününü kutlamasına izin vermediğini dile getirdi. Öğrünç, "Anneler Gününü ben yaşamadım, yavrum gidip benden koptu, anneler günü gelmiş ise banane, bu beni etkilemez. Hastalık için ölümü göze aldım Baran'ımı almadan gitmiyorum. Anneler gününü kutlamıyoruz, kendi anneminkini bile kutlamıyorum yavrum yanımda değil. Anneler gününü ne yapacağım" dedi.

"Her Anneler Gününde bize çiçek getirirdi"

Oğlu Fatih için eylemde yer alan anne Sevdet Demir de her Anneler Gününde oğlunun çiçek aldığını söyleyerek gittiğinden beri kimsenin kendisine çiçek almadığını kaydetti. Demir, "Çok acı bir gündür, benim için sanki bugün ölüm günü Anneler Günü değil, oğlum her Anneler Gününde bize çiçek getirirdi, oğlum gittiğinden beri kimse bana çiçek getirmedi. Çiçeğini kutuya katıp sakladım, her Anneler Gününde o çiçekleri kokluyor ağlıyorum. Oğlum kurban olayım sana bana bir mesaj gönder sesini duyayım" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı Haber
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi Haber
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Haber
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin Haber
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim...
Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı
Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
Bu laleler sadece 93 harbinde binlerce şehidin verildiği siperlerde yetişiyor
Bu laleler sadece 93 harbinde binlerce şehidin verildiği siperlerde yetişiyor
Maskeli magandalar, güpegündüz saldırdı! O anlar kamerada
Maskeli magandalar, güpegündüz saldırdı! O anlar kamerada
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır
Aç kalan tilki, İstanbul'un ortasında yemek aradı
Aç kalan tilki, İstanbul'un ortasında yemek aradı
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Günlük burç yorumları 9 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 9 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı
Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e "İkinci Dünya Savaşı" telefonu
Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez
Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı
Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı
Beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu iyi
Beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu iyi
Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü
Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Rektörün istifası akıllara 'Lan ders çalış' dediği videoyu getirdi
Rektörün istifası akıllara "Lan ders çalış" dediği videoyu getirdi
Ryan Donk'tan Fatih Terim itirafı: Koronavirüse yakalandığını öğrenince endişelendim
Ryan Donk'tan Fatih Terim itirafı: Koronavirüse yakalandığını öğrenince endişelendim
Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak
Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ersin Korkut Nur Yerlitaş Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Ergin Ataman Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Silah Futbol Avrupa
Şu an buradasınız: HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin buruk Anneler Günü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 14:32:44. #1.15#
title