HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler 'den MHP il Başkanlığı'na ziyaret

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 82 gündür oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır il Başkanı'nı ziyaret ettiler. Ziyarette aileler MHP il Başkanı Kayaalp'a Türk Bayrağı hediye ederek, verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.



Aileler adına Baba Salih Gökçe'den bayrağı alan Başkan Kayaalp, bayrağı öperek teslim aldıktan sonra kısa bir açıklama yaptı.



"Evlat acısı hiçbir acıya benzemez"



82 gündür verdiğiniz mücadeleyi kalpten ve yürekten destekliyoruz. Dualarımızla sizin yanınızda olduğumuzu her seferinde dile getirdik ve her seferinde de dile getireceğiz. Çocuklarınıza bir an evvel kavuşmanız için elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğimizi bilmenizi istiyorum. Analarımız bir atkı örmüştü ve kendimde teslim almıştım. Biz o atkıyı bizzat Devlet beye teslim ettik. Devlet Bey'inde çok çok selamı vardı ve teşekkür etti. Kendileri hediyelerinizden dolayı çok çok mutlu oldular ve memnun kaldılar. Evlat acısı hiçbir acıya benzemez, biz sizi anlıyoruz desek bile, sizin yüreğinizdeki acıyı aynı şekilde elbette anlamamız mümkün değildir. Fakat yüreğimiz sizinle beraberdir ve verdiğiniz mücadele kutsal bir mücadeledir. Siz sadece kendi adınıza değil, bütün görüşteki insanların adına da oradasınız. Bunun siyasi görüşü ve dünyevi düşüncesi öneli değildir. Burada evlatlarını kaybetmiş binlerce insan söz konusu ve sizin bu mücadeleniz kıymetli bir mücadeledir. İnşallah sonuca varacaksınızdır. İnşallah evlatlarınıza en kısa zamanda evlatlarınıza kavuşacağınız'dan hiçbir şüphemiz yoktur. Rabbim yardımcınız olsun" diye konuştu.



Yapılan açıklamanın ardından MHP Diyarbakır il Başkanı Cihan Kayaalp, ailelerle tek tek görüşüp sorun ve sıkıntılarını dinledikten sonra ziyaret son buldu. - DİYARBAKIR

