'HDP olmasaydı, PKK olmazdı' diyen Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

'HDP olmasaydı, PKK olmazdı' diyen Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor

06.03.2021 15:12 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:16
'HDP olmasaydı, PKK olmazdı' diyen Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 552'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 552'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 552'nci gününde de devam ediyor. Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Öğrünç, oğlunu almadan oradan gitmeyeceğini, HDP'nin oğlunu nasıl götürüp PKK'ya verdiyse aynı şekilde getirmesi çağrısında bulundu.

"Eşkıya bunlar çocukları kandırıyorlar"

Oğlu Baran için 1,5 yıldır HDP'nin kapısında olduklarını söyleyen annen Solmaz Öğrünç, HDP olmasaydı, PKK'nın olmayacağını öne sürdü. Anne Öğrünç, "Çocukları çalan partinin önündeyiz. Bizim çocukları versinler, biz onlardan bir şey istemiyoruz. Bakın, vekillerinin çocukları nerede? Yurt dışında, özel okulda. Ama bizim garibanların çocuklarını da ölümü bırakıyorlar. Eşkıya bunlar çocukları kandırıyorlar. Yeter artık, dayanacak gücümüz yok. Baran sana sesleniyorum. Eğer sen beni seviyorsan, babanı, kardeşlerini seviyorsan dön gel oğlum. Orası senin yolun değil, sana yakıştıramıyorum oğlum" dedi. - DİYARBAKIR

'HDP olmasaydı, PKK olmazdı' diyen Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor
'HDP olmasaydı, PKK olmazdı' diyen Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Ziya Selçuk Nikol Paşinyan Mustafa Şentop
Magazin Eda Ece Sezen Aksu Kerimcan Durmaz Esra Dermancıoğlu
Spor Arda Turan Erol Bulut Hakan Kutlu Abdullah Avcı Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'HDP olmasaydı, PKK olmazdı' diyen Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 15:36:36. #1.14#
title