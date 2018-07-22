Hdp'nin Van Kampı Sona Erdi, Kararlar 28-29 Temmuz'da Ankara'da Açıklanacak

HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) yol haritasını belirlemek için Van'da yaptığı 3 günlük kamp sona erdi. Kampta alınan kararlar HDP sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç tarafından açıklandı. Oluç, "Ortak birleşik mücadelenin yol haritasını 28-29 Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan parti meclisi toplantımıza öneriler şeklinde sunmayı kararlaştırdık" dedi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan, Sezai Temelli ve milletvekillerinin katılımıyla Van'da yapılan 3 günlük kamp sona erdi. Edremit ilçesindeki Merit Otel'in salonunda düzenlenen toplantılarda ele alınan kararları HDP sözcüsü Saruhan Oluç açıklandı. Oluç, HDP'nin ilk günkü toplantısında kadın mücadelesinin, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin hangi alanda, nasıl sürdürülmesine ilişkin tartışmaların yürütüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Sonraki iki gün tüm milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda siyasal durum ve dönemsel gelişmeler ele alındı. Yeni sistemin işleyici ve buna karşın mücadele hattının nasıl gelişmesi gerektiğine ilişkin tartışmalar yapıldı. Var olan sistemin, tüm mekanizmalarını yok eden, keyfiliği, bir kişinin keyfiliğini esas itibariyle egemen hale getiren, hukuku askıya alan bir sistem olduğunu bir kez daha tespit ettik. Yasamaya üstünlük sağlayan bu sistem, aynı zamanda yargıya da hakimiyeti sağlamış vaziyettedir ve kuvvetler birliği Cumhurbaşkanı'nda, tek kişide birleştirilmiş vaziyettedir. İktidarın topluma dayattığı bir sistemle karşı karşıyayız. Demokratik muhalefetin nasıl yapılacağına ilişkin tartıştık ve bir yol haritası belirledik. Ortak birleşik mücadelenin yol haritasını 28-29 Temmuz'da Ankara'da yapacağımız parti meclisi toplantımıza öneriler şeklinde sunmayı kararlaştırdık."

'YEREL SEÇİMLERE İLİŞKİN TARTIŞMALAR YÜRÜTTÜK'

Üç gün boyunca yapılan kamp programında yaklaşan yerel seçimlere ilişkin tartışmaların yürütüldüğünü de kaydeden Oluç, "Çalışmalarının ne şekilde şekilleneceğini değerlendirdik. Yerel demokrasi anlayışımızın eksikliklerini nasıl gidereceğimizi konuştuk. Hazırlıklarımıza başlamayı değerlendirdik. Bu konuda parti meclisinde alınan kararlarla, meclis grubunda hangi örgütlenme çalışmalarının yapılacağını konuştuk. Buna ilişkin çeşitli adımları atmaya başlayacağız. Meclis içi komisyon çalışmalarının nasıl şekilleneceğini konuştuk. Bu üç günün sonunda bu konular hakkında kararlar aldık. Son derece verimli ve çok önemli tartışmaların yapıldığı grubumuzun dil ve politika birliğini sağlayan bir çalışmayı sonlandırmış olduk" dedi.

- Van