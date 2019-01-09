Hdp'nin Van, Bitlis ve Muş Adayları Belirlendi

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Van Büyükşehir Belediyesi ile Muş ve Bitlis belediyelerinin adaylarını belirledi.

Genel merkezde açıklamalarda bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Saruhan Oluç, HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ile MYK üyesi Mustafa Avcı'yı Van Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiklerini söyledi. Parti içerisindeki "eş başkanlık modeli"nden dolayı her belediye için biri kadın olmak üzere iki aday belirlediklerini ifade eden Saruhan Oluç, Muş Belediyesi için Sibel Genç-Sırrı Sakık, Bitlis Belediyesi için de Zekiye İlbasan-Faruk İşler'i aday göstereceklerini belirtti. - VAN

Kaynak: İHA