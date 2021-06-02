HDP'nin miting talebine izin çıkmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HDP'nin miting talebine izin çıkmadı

HDP'nin miting talebine izin çıkmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van İl Başkanlığının yapmayı planladığı miting talebine izin verilmedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van İl Başkanlığının yapmayı planladığı miting talebine izin verilmedi.

HDP Van İl Başkanlığının 4 Haziran 2021 günü Musa Anter Parkı'nda miting yapmak için izin talebinde bulundu. Van'da 3-17 Haziran 2021 tarihleri arasında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun 17. Maddesine istinaden 15 gün süreyle yasaklanmış olması nedeniyle valilik tarafından mitingin açık hava toplantısı olması nedeniyle HDP'nin talebine izin vermedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'İstediğimle yatarım' diyen eşini öldürmüştü! Mahkemede hüngür hüngür ağladı
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldürmüştü! Mahkemede hüngür hüngür ağladı
Aleyna Çakır'ın öldürülmesiyle ilgili davada, olay anında evde olan tanık için zorla getirilme kararı çıktı
Aleyna Çakır'ın öldürülmesiyle ilgili davada, olay anında evde olan tanık için zorla getirilme kararı çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Burak Sergen Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Enes Ünal Fatih Terim Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HDP'nin miting talebine izin çıkmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 19:20:55. #1.15#

title