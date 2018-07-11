Hdp'nin Meclis Başkanı Adayı Meral Danış Beştaş Oldu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Meclis Başkanı adayı Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş oldu.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir birlikte gelerek Meclis Başkanlığı adaylık dilekçesini sundu. HDP Grup Başkanvekili Bilgen, parlamentonun yasama faaliyetlerini ve yürütmeyi denetlemesinin önemine değinerek, "Dünyada cumhurbaşkanlığı, başkanlık sisteminin uygulandığı ülkelerde parlamento çok daha kritik rol oynayıp, özellikle de muhalefetin yürütmeyi denetleme konusunda hem parlamentoyu yönetimi hem de komisyon çalışmaları açısından önemli bir katkıları oluyor. Biz bugün üç milletvekilimiz ve imzalarıyla on milletvekili, Siirt Milletvekilimiz Meral Danış Beştaş'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına önerdik, dosyamızı verdik" dedi. - ANKARA