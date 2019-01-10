HDP'nin Mardin Nusaybin Belediye Eş Başkan Adayı Semire Nergiz Kimdir?

HDP'nin Mardin Nusaybin Belediye Eş Başkan Adayı Semire Nergiz oldu. Peki HDP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mardin Nusaybin Belediye Eş Başkan Adayı olan Semire Nergiz kimdir, mesleği nedir?

SEMİRE NERGİZ KİMDİR?

Semire Nergiz, Mardin Nusaybin'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Nusaybin'de tamamladı. 1993 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Nergiz, 1994 yılından beri Diyarbakır Barosu bünyesinde serbest avukatlık yapmaktadır.

İNSAN VE KADIN HAKLARI DERNEKLERİNDE FAALİYET GÖSTERDİ

İnsan hakları ve kadın hakları alanında faaliyet yürüten ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinde çalışan Nergiz, İnsan Hakları Derneği, Diyarbakır Barosu Çocuk Haklan Komisyonu, Diyarbakır Barosu Cezaevi komisyonu üyeliği yaptı. Semire Nergiz ayrıca, kadın hakları alanında faaliyet yürüten Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi kurucu üyeliği, yürütme kurulu üyeliği ve koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

ŞİDDET GÖREN KADINLARA YÖNELİK PROJELER DÜZENLEDİ

2008 - 2011 yılları arasında süren ve kadınlara hukuki destek veren Yerel Gündem 21 Kadın Hukuk Şiddet komisyonun "Şiddete Dur De" projesinde çalışan Nergiz, Diyarbakır'da faaliyet gösteren kadın örgütlerinden Selis Kadın Merkezi, Kardelen ve Epidem'in çalışmalarına destek verdi.

3 dönem Uluslararası Af Örgütü disiplin kurulu üyeliği ve başkanlığı görevlerinde bulunan Nergiz, bir dönem Diyarbakır GÖÇ-DER eş başkanlığı ve BDP Diyarbakır İl Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.