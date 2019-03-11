Hdp'nin Mardin Mitingi

MARDİN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Biz sandıklara gideceğiz. İrademize, geleceğimize, bir arada yaşamaya, ortak vatanımızda demokratik cumhuriyeti inşa etmeye ve hep birlikte özgürlük, barış, demokrasi şarkıları söylemeye gideceğiz." dedi.



Temelli, partisince Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otogar yanındaki alanda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bu toprakların kadim halklarının yüzlerce, binlerce yıldır bir arada yaşadığını belirterek bunun sürmesini arzu ettiklerini söyledi.

Yerel seçimlere çok az bir zaman kaldığını ifade eden Temelli, "Biz sandıklara gideceğiz. İrademize, geleceğimize, bir arada yaşamaya, ortak vatanımızda demokratik cumhuriyeti inşa etmeye ve hep birlikte özgürlük, barış, demokrasi şarkıları söylemeye gideceğiz. Bu ülkeye barış ve demokrasi gelsin, bu ülkeye huzur gelsin diye mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Partilileri sandık müşahidi olmaya çağıran Temelli, "Her oy bir devrimdir, her oy geleceğimize sahip çıkmaktır. Oylarımıza sahip çıkalım. Türkiye'nin neresinde bir Mardinli varsa çağıralım gelsin oyunu kullansın, iradesine sahip çıksın. Türkiye'nin neresinde Mardinliler varsa sandığa koşsun. Bu iradeye hep birlikte sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Mitingde PKK elebaşı lehine slogan attılar

Programa, HDP Mardin milletvekilleri Mithat Sancar, Pero Dundar, Ebrü Günay, Tuma Çelik, HDP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk ile adaylar ve partililer katıldı.

Öte yandan, mitinge katılanlardan bazıları, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı.

Kaynak: AA