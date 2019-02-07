Hdp'nin Mardin'de Düzenlediği, Terör Örgütü PKK ve Teröristleri Övücü Mahiyette Sözde Marş Okunan,...
HDP'nin Mardin'de düzenlediği, terör örgütü PKK ve teröristleri övücü mahiyette sözde marş okunan, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunulan aday tanıtım toplantısına ilişkin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
HDP'nin Mardin'de düzenlediği, terör örgütü PKK ve teröristleri övücü mahiyette sözde marş okunan, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunulan aday tanıtım toplantısına ilişkin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kaynak: AA