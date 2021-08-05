HDP'nin mağdur ettiği taksiciler belediyeye başvurdu

Diyarbakır'da HDP'li belediye tarafından 2009'da TT plakalarının çıkması ile mağdur edildiklerini iddia eden T plakası sahipleri, ellerinde dilekçelerle belediyeye başvuru yaptı.

Diyarbakır'da HDP'li belediye tarafından 2009'da TT plakalarının çıkması ile mağdur edildiklerini iddia eden T plakası sahipleri, ellerinde dilekçelerle belediyeye başvuru yaptı.

Diyarbakır'da 2009'da 'TT' plakalarının çıkması ile dönemin HDP'li belediye tarafından 2 bin 60 adet ticari taksi plakasının, iddiaya göre rant ve çıkar ilişkisi üzerinden 'Diyarbakır'a bu kadar plaka fazla' denilerek tespit edilen 914 plaka usulsüz olarak iptal edildi. Yaklaşık 2 bin 500 ailenin geçim kapısı olan plakalarını geri almak isteyen vatandaşlar açtıkları davaları bir bir kazanmaya başladı. Davaların kazanılmasına rağmen ihtiyaç duyuldukça çıkarılacağı belirten plakalar çıkmayınca ailelerin mağduriyeti de devam etti. 12 yılda Diyarbakır'ın geliştiğini ve plaka sayıları az olmasından kaynaklı korsan taksiciliğin başkaldırdığı ve müşterilere yetişmek için hız limitlerini aşarak ölümlü kazalara sebebiyet verildiğini aktaran 'T' plaka mağdurları, pandemi sürecinin de başlamasıyla beraber ticari taksilere taleplerin iki kat arttığını, bu nedenle haklarının bir an önce verilmesi için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ellerinde dilekçeleriyle başvurdu.

914 aile için istihdam kapısı

Diyarbakır T Plaka Hak Sahipleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Çetin, toplu dilekçe için toplandıklarını ve başvurularını yaptıklarını aktararak 914 kişiye istihdam kapısı olacağını hatırlattı. Çetin, "Biz burada toplanma sebebimiz 12 yıldır süre gelen T plakalarımız için bulunuyoruz. Biz T plaka mağdurlarıyız bu sorunlarımıza çare arıyoruz, 12 yıldır çalmadık kapı bırakmadık, ama hiçbiri bize olumlu cevap veremedi. En son toplu dilekçe ile belediye makamına müracaatta bulunacağız ve olumlu sonuç alınmasını umut ediyoruz. 2009 yılında büyükşehir belediyesinin eylül ayında belediye meclis kararı olmadan almış olduğu bir karar var. Belediye başkanının keyfi olarak T plakalarının TT plakaya çevirme kararı var. Kasım ayında tirajı düşük gazeteye ilan verildi, o dönem 50 tane satmış, kimsenin haberi olmadı bizler de haberi olmayanlardanız. HDP'li Belediye Başkanı Osman Baydemir idi, herhangi bir tebligat ve uyarı olmadan 12 yıldır bizde mağdur olduk. Bizim istediğimiz 2010'dan bu yana yapılan mağduriyetimizin giderilmesi. Diyarbakır nüfusu 2010 ile şimdiki arasında 650 bin artış var, 100 binden fazla konutlar yapıldı. Bugün hazırladığımız dilekçeler ile hakkımızın bize iade edilmesi için başvuracağız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı