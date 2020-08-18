HDP'nin kirli oyunu ortaya çıktı !
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HDP'nin kirli oyunu ortaya çıktı !

Diyarbakır HDP il binası önünde yaklaşık 11 aydır evlat nöbeti tutuna ailelerin evlatlarının kaçırılmasındaki hikayelerle HDP ve PKK'nın kirli oyunları gün yüzüne çıktı.

HDP'nin kirli oyunu ortaya çıktı !
18.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:40

Diyarbakır HDP il binası önünde yaklaşık 11 aydır evlat nöbeti tutuna ailelerin evlatlarının kaçırılmasındaki hikayelerle HDP ve PKK'nın kirli oyunları gün yüzüne çıktı. 351 gündür evlat nöbetinde olan baba Şevket Bingöl, "Kızlar çocukları kandırıyorlar, parka götürüyorlar, oradan da HDP il binasına götürüyorlar. 28 tane çocuk bu şekilde bir gecede götürüldü" dedi.

Diyarbakır'da Halkların Demokrat Partisi (HDP) il binası önündeki aileler, 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden gelip çocuklarını HDP'nin ve terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak için oturma eylemi başlattı. Yaklaşık 11 aydır oturma eyleminde olan ailelerden 15'i evladına kavuştu. Oturma eyleminde olan ailelerin evlatlarının götürülmesindeki hikaye öğrenildikçe HDP ve PKK'nın çocuk yaşta vatandaşları dağa götürmelerindeki kirli oyun da gün yüzüne çıktı. Evlat nöbetindeki ailelerden Şevket Bingöl, 2014 yılında oğlu Tuncay Bingöl'ün HDP Arnavutköy ilçe teşkilatı tarafından iki kız tarafından önce parka, oradan da HDP il binasına götürülerek bayıltıldıktan sonra çocuklarının Diyarbakır HDP il binasına gönderildiğini öğrendiğini ileri sürdü.

"KIZLAR, ÇOCUKLARI KANDIRIP GÖTÜRÜYORLAR"

Şevket Bingöl, çocuğunun 2014'te HDP Arnavutköy ilçe teşkilatı tarafından götürüldüğünü iddia etti. Çocuğunun okuldan gelir gelmez evden hiç çıkmadığını belirten baba Bingöl, "Benim bir komşum vardı, o şimdi cezaevindedir. Benim çocuğumu götüren hepsini şikayet etmişim. Benim çocuğum 14 yaşındaydı, okula gidiyordu. ve hala ekmek için ağlıyordu. Çocuğum gittiği gün, sabaha kadar İstanbul'un bütün sokaklarında aradım. Arabamla ben bir taraftan, kardeşlerim bir taraftan çocuğumuzu aradık. En son benim kapımın altına bir kağıt atmışlar. HDP tarafından atılmıştı. Ben evime sabaha karşı 05.00'te geçtiğimde eşimi arayıp dedim ki, bak ben eve geliyorum. Çocuğun kimliği evdedir onu çıkart emniyete haber vereceğim. Gittiğimde hanım kapının arkasına bakıyor bir tane kağıt atmışlar. Gittim kağıdı okudum, baktım ki HDP çocuğumu dağa göndermiş. Meğerse çocukların yanına iki tane kız koymuşlar. Kızlar çocukları kandırıyorlar, parka götürüyorlar, oradan da HDP il binasına götürüyorlar. HDP il binasında çocuklara çay içiriyorlar. Çaylarına ilaç atıyorlar. Çocuklar bayılıyor. Taksimde HDP il binasında çocukları baygın halde tutuyorlar. 28 tane çocuk biriktirip 15 gün sonra o çocukları buraya getiriyorlar. Çocuklar arabadan inerken burada bakıyorlar ki, HDP Diyarbakır il başkanlığı yazıyor. Burada ağlıyorlar. Diyorlar ki, 'bizi evimize gönderin.' Bunlarda tamam diyor. Siz yemeğinizi yiyin bizim bir işimiz var. Sizi geri göndereceğiz. Çocukları bu şekil tekrar uyutuyorlar. Buradan da kayıtlarını yapıp dağa gönderiyorlar. Bunu diyen de benim çocuğumla giden 10 ay dağda kalan, benim çocuğumla beraber kalan bir çocuk geldi. Savcılıkta ifadeleri var. Benim çocuğumu bu şekil götürdüler" dedi.

"KARDEŞİ KARDEŞE DÜŞMAN ETTİLER"

Çocuğunun kardeşlerinin hala ağladıklarını kaydeden Bingöl, "Bir kardeşi askere gidiyor ayın 25'inde. Ben göndermiyorum. Neden, iki çocuğum karşı karşıya geliyor. Bunlar öyle yaptılar ki, kardeşi kardeşe düşman ettiler. 14 yaşındaki bir çocuğun omuzuna keleşi koyarsan ucu yere değer. Bu çocuk sana ne yapabilir. Sen kalkıp bu çocuğun gölgesinde saklanıyorsun. Ağlıyor eşim, her gün ağlıyor, her gün sızlıyor. Her gün diyor, illa bende geleceğim. Bana o zaman dediler ki, Demirtaş'ın yanına git. Ben Demirtaş'ın yanına gittim. Şirinevler spor salonunda kongreye gittim. Dedi ki, '14 yaşında kendi iradesiyle gitmiş.' Dedim ki, kendi iradesiyle gitmişse, senin iki tane kızın var. Bir tanesini gönder. Bende diyeyim ki, sende Kürtleri savunuyorsun, Kürt davası yapıyorsun. Tamam, eyvallah diyeyim, evime gidip oturayım. Korumalara dedi, 'atın dışarı.' Amerika kandili oynatıyor, kandilde bunları oynatıyor. PKK oradan silahla dağdan gelip çocuklarımızı götürmedi. Kim götürdü, HDP götürdü, HDP teşkilatı götürdü. Biz çocuklarımızı almadan burada ayrılmayacağız" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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