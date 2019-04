HDP'nin 'kalesinde' AK Parti kazandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde AK Parti adayı Aksoy, oyların yüzde 50,59'unu aldı

Resmi olmayan sonuçlara göre Dargeçit Belediye Başkanı seçilen Aksoy ilçede yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor

MARDİN - AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Mardin'de HDP'nin 'kalesi' olarak görülen Dargeçit ilçesinde AK Parti'nin adayı Mehmet Cüneyt Aksoy, oyların yüzde 50,59'unu alarak resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi.

Türkiye'de terör olaylarının en sık yaşandığı Dargeçit ilçesinde 2015 yılında terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle görevden alınan ve tutuklanan HDP'li Zeynep Sipçik'in yerine atanan kayyumun çalışmaları vatandaşın takdirini kazındı. Dargeçitli vatandaşlar, 31 Mart yerel seçimlerinde tercihi AK Parti'nin adayı Mehmet Cüneyt Aksoy'dan yana kullandı. Dargeçit'te seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşların heyecanlı bekleyişi yerini zafer kutlamalarına bıraktı.

Seçim zaferi ile ilgili konuşan Aksoy, AK Parti'nin kurulduğundan beri ilk defa Dargeçit'te kazandığını söyledi. Seçim boyunca vatandaşların görevini yaptığını ve kendilerine güvendiğini aktaran Aksoy, "'İnşallah mazbatayı alır almaz yeni bir döneme gireceğiz ve halkımızın bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız. Her zaman ve her anda bu milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu halk hizmete susamıştı. Kayyum döneminde tabi güzel hizmetler oldu. İnşallah bundan sonraki 5 yıllık süre zarfında da daha güzel hizmetler bekliyor Dargeçit'ti. Yarın inşallah kırsal mahallelerden hizmetler başlayacağız. Hiç zaman kaybetmeden işleri devam ettireceğiz" dedi.

"Verdiğimiz sözleri tutacağız"

Vaatlerinin başında ilçe merkezi ve sorunlu yolların kalmayacağı olduğunu hatırlatan Aksoy, şöyle devam etti:

"Bütün sokaklarımız bitmiş olacak demiştik. Ayrıca ilçenin istihdam noktasında sıkıntıları var. Tabi büyüklerimizin de desteğiyle bunu çözmeye çalışacağız. Gençlerimizi en verimli dönemlerinde üretime katkılarını sağlamaya çalışacağız. Gençlerimizin yanında olacağız, bundan emin olsunlar. Kadınlara yönelik projelerimiz olacaktır. Ayrıca hastane konusunda vatandaşlarımızın talepleri oldu. Biz o konuda da onlara güvence verdik. İnşallah büyüklerimiz bu konuda elimizden tutacaklar. En azından 7-8 poliklinik açacağız."

"İlçe giriş çıkışlarını 24 saat açık hala getirmek için çalışacağız"

Ailesinden ilk defa birinin siyasete girdiğini kaydeden Aksoy, "Sağ olsun halkımız bize güvendi. Bu konuda halkımıza minnettarız. İnşallah bu güveni boşa çıkarmamaya çalışacağız. Hamdolsun halkımız bizden yana tercihini kullandı. Gönüllerini bize açtı. Özellikle ekiplerimizle ziyaretlerimizde vatandaşlarımızla istişarelerde bulunduk. Eksiklikler üzerinde değerlendirmeler yaptık. Vatandaşlarımızın mesajlarını iyi okuduk. Bu mesajları iyi okuduğumuzu da anladılar. Bizler hizmet olarak ilçemiz saat 18.00'da güvenlik nedeni ile giriş çıkış kapanıyor. İnşallah ilerleyen süreçte ilçemize 24 saat giriş ve çıkışlar olacak. Dargeçit'te huzur hakim olacak" diye konuştu.

AK Parti Dargeçit İlçe Başkanı Mehmet Beşir Kılıç da, 9 yıldır ilçe başkanlığı yaptığını ifade ederek, "İlçemizde kardeşliğin ve barışın sağlanması için elimizden geleni yaptık. Dargeçit'te tertemiz bir sayfa açtık ve ilçemize barışı kardeşliği huzuru ilçemize teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

Gençler seçimlerden memnun

Dargeçitli gençlerden Muhammed Acar, ilçelerindeki seçim sonuçlarından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Acar, "40 yıllık örgüt tahakkümünün bu seçim ve başkanımızla kırıldığına inanıyorum. Bugün demokrasi kardeşlik kazandı diyorum" dedi.

Dargeçitli vatandaşlardan Halef Bilgiç de tarih yazdıklarını ifade ederek geçmiş yıllarda çok zorluklar çizdiklerinin altını çizdi.

Kaynak: İHA