Hdp'nin İtirazı Reddedildi

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Muş Belediye Başkanlığı için yaptığı itiraz İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından reddedildi.

HDP, 31 Mart'ta Muş'ta yapılan mahalli idareler seçimleri için 1 Nisan ve 2 Nisan 2019'da İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. HDP'nin itirazını inceleyen İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, kurul kararı ile itirazı reddetti. - MUŞ

Kaynak: İHA