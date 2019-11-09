HDP'NİN İL KONGRESİ:  TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA 7 GÖZALTI

09.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:24

İstanbul DHA

HDP'nin Küçükçekmece'de gerçekleştirdiği İstanbul İl Kongresi'nde "Terör Örgütü Propagandası" yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

HDP geçtiğimiz pazar günü Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde il kongresi düzenledi. Kongreye gelen bir grubun attığı sloganlar ve yapılan saygı duruşu tepki çekti. "Terör Örgütü Propagandası" yapıldığının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü: -------

-Kongrede çekilen görüntüler

Kaynak: DHA