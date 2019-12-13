HDP'nin Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'teki mitinginde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına...
HDP'nin Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'teki mitinginde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin davada 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
13.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:06
HDP'nin Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'teki mitinginde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin davada 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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