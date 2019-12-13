HDP'nin Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'teki mitinginde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına...
Haberler » 3. Sayfa » HDP'nin Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'teki mitinginde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına... - Haberler

HDP'nin Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'teki mitinginde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına...

HDP'nin Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'teki mitinginde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin davada 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

13.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:06
HDP'nin Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'teki mitinginde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına...

HDP'nin 'da 5 Haziran 2015'teki mitinginde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin davada 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler