HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, mal varlığını açıkladı. Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin adaylara yaptığı mal varlıklarını açıklama çağrısına uyduğunu kaydeden Demirtaş, diplomasını da paylaştı.

TWİTTER ÜZERİNDEN PAYLAŞTI

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin adaylara yaptığı mal varlıklarını açıklama çağrısı bana da ulaştı. Mal varlığımı açıklıyorum: 300 bin TL değerinde bir konut. 55 bin TL değerinde, 2013 model bir otomobil. Yüzlerce kitap, binlerce mektup. Ve bir diploma :)" ifadelerine yer verildi.

MUHARREM İNCE'DE DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de, geçen hafta Hakkari'de yaptığı miting sırasında Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettiği mal bildirimini gazetecilerle paylaşmıştı.

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞİ PAYLAŞMALARINI İSTİYOR

Uluslararası Şeffaflık Derneği tüm cumhurbaşkanı adaylarına çağrıda bulunarak, "Şahsına, eşine ve çocuklarına ait mal varlığı bildirimlerini, seçim kampanya bütçesi, bütçe kaynakları ve kampanya harcamalarını kamuoyu ile açık ve eksiksiz bir biçimde paylaşmalarını bekliyoruz" açıklamasını yapmıştı.