HDP'nin Cizre İlçe Başkanlığı binasının kapısını ateşe veren kişi, PKK şüphelisi çıktı
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HDP'nin Cizre İlçe Başkanlığı binasının kapısını ateşe veren kişi, PKK şüphelisi çıktı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) İlçe Başkanlığı binasının kapısını ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı hakkında, PKK/KCK'nın 2016'da gerçekleştirdiği çukur-barikat eylemlerine katılması nedeniyle "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma"...

HDP'nin Cizre İlçe Başkanlığı binasının kapısını ateşe veren kişi, PKK şüphelisi çıktı
28.05.2020 22:35 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:32

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) İlçe Başkanlığı binasının kapısını ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı hakkında, PKK/KCK'nın 2016'da gerçekleştirdiği çukur-barikat eylemlerine katılması nedeniyle "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma" suçundan şüpheli sıfatıyla soruşturma açıldığı belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, HDP Cizre İlçe Başkanlığı binasının giriş kapısını ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan M.B. hakkında daha önce yürütülen soruşturmalara ilişkin detaylar ortaya çıktı.

2016'da PKK/KCK terör örgütünün çıkardığı, kamuoyunda çukur eylemleri olarak bilinen olaylara katılması nedeniyle "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma" suçundan şüpheli sıfatıyla M.B. hakkında soruşturma açıldığı belirlendi.

Zanlı M.B'nin ayrıca öğrencilik yıllarında silahlı terör örgütü PKK/KCK güdümünde faaliyet gösteren gençlik yapılanması içinde faaliyet yürüttüğüne dair ifadesinin bulunduğu da tespit edildi.

Bir ay önce Şırnak Devlet Hastanesinde "sözleşmeli hemşire" olarak göreve başladığı, ancak Anayasa Mahkemesi'nin, 29 Kasım 2019 tarihli kararıyla Devlet Memurları Kanununda göreve atanma şartlarından olan "Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" hükmünü iptal etmesi nedeniyle güvenlik soruşturmasının yapılamadığı anlaşılan şüpheli M.B'nin, tehdit ve hakaret suçlarından çeşitli tarihlerde hakkında adli işlem yapıldığı da belirlendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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