HDP'nin Çerkezköy binasında polis ve jandarmadan arama - Haberler
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HDP'nin Çerkezköy binasında polis ve jandarmadan arama

Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Haberler | Güncel
HDP'nin Çerkezköy binasında polis ve jandarmadan arama

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesindeki HDP binasında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekiplerince arama yapıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesindeki HDP binasında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekiplerince arama yapıldı. İlçe binasındaki bilgisayar kayıtları ve evraka el koyuldu.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis ve jandarma ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Özcan Sokak'ta bulunan HDP ilçe binasında arama yaptı. Arama öncesi bina çevresinde, geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri tarafından sokak, araçlarla giriş- çıkışlara kapatıldı. Savcılıktan alınan izinle kapısı açılan binada arama yapan güvenlik güçleri; bilgisayar kayıtları, evrak ve dokümanlara el koydu. Yaklaşık 3 saat süren aramanın ardından el koyulan malzemeler, araçlara yüklenip, incelenmek üzere götürüldü.


HDP'nin Çerkezköy binasında polis ve jandarmadan arama

HDP'nin Çerkezköy binasında polis ve jandarmadan arama

HDP'nin Çerkezköy binasında polis ve jandarmadan arama

HDP'nin Çerkezköy binasında polis ve jandarmadan arama

HDP'nin Çerkezköy binasında polis ve jandarmadan arama

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Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Son Dakika Haberleri

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