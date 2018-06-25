HDP'nin Barajı Geçmesi İzmir'de Öcalan Lehinde Sloganlar Atılarak Kutlandı

Dün gerçekleştirilen tarihi seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini ilan etmesinin ardından ülkenin dört bir yanından kutlama görüntüleri geldi.

HDP BARAJI GEÇTİ

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlaması ile en çok merak edilen sorulardan biri de HDP'nin barajı geçip geçmeyeceğiydi. Kritik sınırda kalan HDP, sandıkların tamamının açılması sonrası yüzde 11,69'lık kesimin desteğini alarak barajı geçti.

ÖCALAN LEHİNDE SLOGANLAR ATILDI

HDP'nin barajı geçmesi CHP'nin kalesi olarak kabul edilen İzmir'de de sevinçle karşılandı. Ancak sevinci dozunu kaçıran bazı HDP'liler İzmir sokaklarında terörist başı Öcalan lehine "Bıji Serok Apo" sloganları attı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.