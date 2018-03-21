Hdp'nin Bakırköy'deki Nevruz Etkinliği Sona Erdi

HDP'nin Bakırköy Pazar Meydanı'nda düzenlediği Nevruz etkinliği sona erdi.

Etkinlik için alana çıkan yollar, yaya ve araç trafiğine kapatılırken, alanın İsmail Erez Bulvarı ve İncirli girişlerinde arama noktaları kuruldu.

Saat 13.00'te başlayan etkinlik için alana girişler devam ederken, Yenikapı- Atatürk Havalimanı metrosunun Bakırköy İstasyonu'na giriş ve çıkışlarda da aramalar yapıldığı görüldü.

Sakıncalı görülen bayrak, flama gibi materyallerin alana sokulmasına izin verilmedi.

Aramalarda ve yaşanan arbedelerde PKK/PYD terör örgütünün propagandası yaptığı iddiasıyla 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çok sayıda polisin görev yaptığı bölgede, bazı yerlere TOMA'lar konuşlandırıldı.

Saat 15.30'dan sonra alandan ayrılışlar başlarken, polis helikopterinin de zaman zaman alan üzerinde dolaştığı görüldü.