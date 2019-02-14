Hdp'nin "Açlık Grevi" Bahanesiyle Yapacağı Yürüyüşe İzin Verilmedi - Batman/

HDP tarafından, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarını gerekçe gösteren HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı açlık grevinin 100. günü bahanesiyle düzenlenen yürüyüş ve konvoya Siirt, Batman, Bingöl ve Mardin'de izin verilmedi.

Batman

Batman'da, HDP Batman milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Necdet İpekyüz ve HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş, il başkanlığı önünde yürüyüşlerine izin verilmeyince açıklama yaptı.

Başaran, yürüyüşe izin verilmemesine tepki gösterdi. Açıklamanın ardından milletvekilleri il başkanlığına geçti.

Bingöl

Bingöl'de HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir ile Muş milletvekilleri Şevin Coşkun ve Mensur Işık, parti binası önünden yürüyüş yapmak istedi. Polisin izin vermemesi üzerine milletvekilleri, araçlarına binerek kentten ayrıldı.

Kaynak: AA