Hdp'nin 3'üncü Olağan Kongresi (4)
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Hdp'nin 3'üncü Olağan Kongresi (4)

HDP EŞ GENEL BAŞKANLARI BULDAN VE TEMELLİ OLDUHDP 3'üncü Olağan Kongresinde delegelerin 823 oyuyla partinin eş genel başkanlığına Pervin Buldan ve Sezai Temelli seçildi.

Hdp'nin 3'üncü Olağan Kongresi (4)

HDP EŞ GENEL BAŞKANLARI BULDAN VE TEMELLİ OLDU

HDP 3'üncü Olağan Kongresinde delegelerin 823 oyuyla partinin eş genel başkanlığına Pervin Buldan ve Sezai Temelli seçildi.

Sezai Temelli teşekkür konuşmasında, "Herkes herkese sarılsın. Hepimizin verdiği sözler var. Bu sözleri tutacağız mutlaka kazanacağız" dedi.

Pervin Buldan da emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Türkiye'nin her yerinden gelen halklarımıza, Hepimizin yolu açık olsun. Hep birlikte kazanacağız. Selahattin Başkanın dediği gibi 'O gemiyi limana çıkaracağız'" diye konuştu.

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