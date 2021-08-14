HDP Muş il Eş Başkanı tutuklandı
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HDP Muş il Eş Başkanı tutuklandı

HDP Muş il Eş Başkanı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muş'ta polis ekipleri tarafından 'terör soruşturması' kapsamında gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

Muş'ta polis ekipleri tarafından 'terör soruşturması' kapsamında gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz'in de aralarında bulunduğu 5 kişi Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 'terör soruşturması' kapsamında gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramaların ardından emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanırken, biri adli kontrol şartı olmak üzere 4 şüphelinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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