Hdp Mitinginde Gözaltına Alınan 8 Kişi Adliyede (2)
7 KİŞİ TUTUKLANDIİzmit'te HDP'nin pazar günü düzenlediği mitingde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiden 1'i emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 7 kişi ise sevk edildikleri adliyede nöbetçi...
7 KİŞİ TUTUKLANDI
İzmit'te HDP'nin pazar günü düzenlediği mitingde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiden 1'i emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 7 kişi ise sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: DHA