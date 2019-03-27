Hdp Mitinginde Gözaltına Alınan 8 Kişi Adliyede (2)

Hdp Mitinginde Gözaltına Alınan 8 Kişi Adliyede (2)

7 KİŞİ TUTUKLANDIİzmit'te HDP'nin pazar günü düzenlediği mitingde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiden 1'i emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 7 kişi ise sevk edildikleri adliyede nöbetçi...

Hdp Mitinginde Gözaltına Alınan 8 Kişi Adliyede (2)

7 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmit'te HDP'nin pazar günü düzenlediği mitingde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiden 1'i emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 7 kişi ise sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
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