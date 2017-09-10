Hdp Mitinginde Arbede

HDP İstanbul İl Örgütü'nün 'Barış mitingi' adı altında düzenlediği mitinge katılmak üzere Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen bir grupla polis arasında arbede yaşandı.

Hdp Mitinginde Arbede

HDP İstanbul İl Örgütü'nün 'Barış mitingi' adı altında düzenlediği mitinge katılmak üzere Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen bir grupla polis arasında arbede yaşandı.

Kaynak: Dunya.com