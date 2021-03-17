HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul Salonu'ndan ayrıldı
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HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul Salonu'ndan ayrıldı

17.03.2021 20:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:40

HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul Salonu'ndan ayrıldı HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul Salonu'ndan ayrıldı.

HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul Salonu'ndan ayrıldı

ANKARA - HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul Salonu'ndan ayrıldı.

HDP milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'ndan ayrıldılar. HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurulu'ndan ayrılarak HDP Grubu'na geçtiler. Gergerlioğlu, Anayasa'ya aykırı karara karşı arkadaşlarıyla direnişlerini devam ettireceklerini kaydetti. Ayrıca güçlü bir protesto yaptıklarını kaydeden Gergerlioğlu, Genel kurulun kapandığını sözlerine ekledi.

HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar yazılı açıklama yapacaklar. Yarın ise HDP Olağanüstü MYK toplanacak ve HDP Sözcüsü açıklama yapacak.

HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul Salonu'ndan ayrıldı
HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul Salonu'ndan ayrıldı
HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul Salonu'ndan ayrıldı
HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul Salonu'ndan ayrıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK

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