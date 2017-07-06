Hdp Milletvekili Yiğitalp Hakkında Fezleke Hazırlandı

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Haziran 2016 tarihinde Lice İlçesi Yolçatı Mevkii'nde güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada ölü ele geçirilen Mehmet Şirin Kocakaya'nın cenazesine katılan HDP Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan fezleke hazırladı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezlekede, 30 Haziran 2016 günü Lice İlçesi Yolçatı Mevkii'nde güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ölü ele geçirilen terör örgütü mensubu Mehmet Şirin Kocakaya'nın cenazesinin 3 Temmuz 2016 günü cenaze nakil aracı ile Yeniköy Mezarlığı'na getirildiği belirtildi. Kocakaya'nın cenazesinin 17 araçlık konvoy ve 60 kişi ile birlikte mezarlığa getirildiği belirtilen fezlekede, cenazeyi burada dönemin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, HDP milletvekilleri Sibel Yiğitalp ve Nursel Aydoğan'ın da aralarında bulunduğu 90 kişilik grubun karşıladığı kaydedildi. Kocakaya'nın cenazesinin üzerine dini vecibelerin yerine getirilmesi ardından PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçasının örtüldüğünü kaydeden savcı, Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bu konuda uyarı yapıldığını ifade etti.



Grubun ikaz ve uyarılara uymayarak cenaze törenine devam ettiği vurgulanan fezlekede, grubun hareketli olması ve provokasyona sebebiyet vermemek amacıyla cenazenin bu şekilde geçişine izin verildiği ifade edildi. 150 kişilik grubun üzerinde PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçasının örtülü olduğu tabutu omuzlara alıp, Kürtçe 'Şehitler ölmez' sloganları atarak mezar başına geldiğini kaydeden savcı, defin işlemi yapıldıktan sonra grubun dağıldığını ifade etti. Şüpheli Sibel Yiğitalp'ın ölü ele geçirilen terör örgütü, Mehmet Şirin Kocakaya'nın defin edildiği cenazeye katıldığı belirtilen fezlekede, cenazede PKK/KCK terör örgütü ve bu örgüte mensup kişileri övücü sloganlar atıldığı ifade edildi. Yiğitalp'in bu şekilde terörü, cebir ve şiddeti meşru göstermek suretiyle 'Terör örgütünün propagandasını yapmak' suçunu işlediğini vurgulayan savcı, şüphelinin halen HDP Diyarbakır Milletvekili olması nedeniyle hakkında TBMM tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı aldırılması aldırılmasını istedi. Yiğitalp hakkında hazırlanan ve dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Yiğitalp hakkında 'Terör örgütü propagandası' suçundan 1- 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılması bekleniyor. - Diyarbakır