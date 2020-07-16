HDP Milletvekili Işık'ın eşi Ebru Işık'ın polis ifadesinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı
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HDP Milletvekili Işık'ın eşi Ebru Işık'ın polis ifadesinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, şiddet uyguladığı iddia edilen 17 yıllık öğretmen eşi Ebru Işık'ın polis tarafından alınan ifadesinde, evlilikleri süresince eşinin kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu, yaklaşık 5 ay önce başka bir kadınla ilişkisinin olduğunu öğrendiğini...

HDP Milletvekili Işık'ın eşi Ebru Işık'ın polis ifadesinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı
16.07.2020 22:34 | Son Güncelleme: 16.07.2020 22:34

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, şiddet uyguladığı iddia edilen 17 yıllık öğretmen eşi Ebru Işık'ın polis tarafından alınan ifadesinde, evlilikleri süresince eşinin kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu, yaklaşık 5 ay önce başka bir kadınla ilişkisinin olduğunu öğrendiğini söylediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında konuşmak için eşi  Mensur Işık'ın odasına gittiğinde kendisine küfür ederek "Çık git odadan ben seninle uğraşamam, bu ev benim kirasını ben ödüyorum, sen bu evde kalamazsın" dediğini anlatan Ebru Işık, eşyalarını hazırlamak için odasına gittiği sırada ise yanına gelerek sol gözüne yumruk attığını söyledi. Olaydan sonra eşinin telefonunu elinden alarak polisi aramasını engellediğini, psikolojik baskı yaptığını, daha sonra birlikte hastaneye gittiklerini anlatan Ebru Işık, Mensur Işık'ın olayın kaza olduğunu söylemesi için ısrarcı olduğunu ifade etti.

 

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDI 

Ebru Işık, muayenenin ardından Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine polis eşliğinde geldiğini söyleyerek, eşinden davacı ve şikayetçi olduğunu ve uzaklaştırma kararı uygulanmasını istediğini de bildirdi. Olayın ardından HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın kimlik tespitinin yapılarak, 6284 sayılı Kanun'un 5/1 a, b, c ve d maddelerinde düzenlenen "Şiddet mağduruna tehdit ve hakarette bulunmama", "konuttan uzaklaştırma ve konutun korunan kişiye tahsisi", "korunan kişinin konutuna, okuluna, işyerine yaklaşmama" ve "korunan kişinin yakınlarına, tanıklarına, çocuklarına yaklaşmama" tedbirleri alındı. Işık çiftinin daha önce bu yönde bir başvuruları ve suç kayıtları da olmadığı öğrenildi.


Kaynak: DHA

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