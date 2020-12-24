HDP Milletvekili Gergerlioğlu, FETÖ'cülerin toplantısına katılmış
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HDP Milletvekili Gergerlioğlu, FETÖ'cülerin toplantısına katılmış

24.12.2020 15:08 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:08
HDP Milletvekili Gergerlioğlu, FETÖ'cülerin toplantısına katılmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"nda, FETÖ'cü terörist olduğunu söylediği HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, FETÖ'cülerin çevrim içi paneline katıldığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"nda, FETÖ'cü terörist olduğunu söylediği HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, FETÖ'cülerin çevrim içi paneline katıldığı ortaya çıktı.

ABD merkezli AST isimli bir kanalda, 9 Aralık tarihinde, Kırmızı bültenle aranan firari FETÖ'cüler basketbolcu Enes Kanter, FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman'ın eski yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici, FETÖ'cü Arzu Yıldız, PKK sempatizanlığı ile bilinen Ukraynalı Profesör Eugene Chudnovsky gibi isimlerin bulunduğu toplantıya, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da katıldığı ortaya çıktı.

Toplantının görüntüsünü FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter paylaşmış ve daha sonra silmişti. Gergerlioğlu, toplantıya katıldığını kabul etti.

Gergerlioğlu, Uşak emniyetinde çıplak arama yapıldığı iddialarını ortaya atmıştı.

Süleyman Soylu, "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "FETÖ kalıntılarının, FETÖ artıklarının, FETÖ zihniyet kalmışlığının ve alışkanlığının bir takım tezahürlerini maalesef birileri hala göstermeye çalışmaktadır. Buna hep beraber şahit oluyoruz. Nereden yönlendirildiğini gayet iyi bildiğimiz bir güruh yıl boyunca bu karalama kampanyasını sürdürdü. Halen daha sürdürmeye devam etmektedir. En son Uşak ile ilgili bir iftira ortaya attılar. Bundan 2 buçuk, 3 ay önce Uşak Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü yalanladı. Sonra tekrar attılar. Bundan 5 gün önce tekrar yalanlandı. Kamera kayıtlarını tümüyle ortaya koydu. Ancak ne yazık ki dün Ana Muhalefet Liderinin hala bu yalanların arkasında durduğuna şahit olduk. Buradan söyleyeyim, Türk Polis Teşkilatı'na bu iftirayı atan ispatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir, alçaktır. Bu kadar açık söylüyorum. Şehadeti kendisine şeref nişanesi olarak gören Türk Polis Teşkilatı'nda, Avrupa'dan peydahlandığı belli olan, Pensilvanya'dan peydahlandığı belli olan çıplak arama iftirasını atmak alçaklık ve namusuzluktur. Bunu Meclis kürsüsüne taşımak da kelimenin tam anlamıyla söylüyorum ki acizliktir. Bunu ispatlamayan da namusuzdur. Kimin peşine takılıyorsunuz. Bir terör örgütünün siyasi kanadından FETÖ'cü bir terörist olduğu herkes tarafından bilinen bir milletvekilinin, sözde bir milletvekilinin sözlerinin peşine takılıyorsunuz. Gergerlioğlu, FETÖ'cü bir teröristtir, müptezeldir" demişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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