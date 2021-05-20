HDP milletvekili adayı terör propagandasından gözaltına alındı
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HDP milletvekili adayı terör propagandasından gözaltına alındı

HDP milletvekili adayı terör propagandasından gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen ve 2018 yılında HDP Zonguldak Milletvekili adayı olan B.G. evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen ve 2018 yılında HDP Zonguldak Milletvekili adayı olan B.G. evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, sosyal medya (Twitter) üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen B.G. (49) isimli şahıs yapılan operasyon sonucu Kdz. Ereğli ilçesindeki ikametinde yakalandı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığından arama kararı alınarak yapılan arama neticesinde; 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu, çeşitli miktarda yazılı dokümanlara el konuldu. 2018 yılında HDP Zonguldak Milletvekili adayı olan B.G. (49) ekipler tarafından gözaltına alındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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