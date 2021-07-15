HDP Marmaris ilçe binasına saldırıda FETÖ parmağı
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HDP Marmaris ilçe binasına saldırıda FETÖ parmağı

HDP Marmaris ilçe binasına saldırıda FETÖ parmağı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Halkların Demokrasi Partisi (HDP) ilçe binasına pompalı tüfekli saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada, saldırının 'azmettiricisi' olduğu değerlendirilen ve FETÖ bağlantıları tespit edilen bir kişi İstanbul'da yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Halkların Demokrasi Partisi (HDP) ilçe binasına pompalı tüfekli saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada, saldırının 'azmettiricisi' olduğu değerlendirilen ve FETÖ bağlantıları tespit edilen bir kişi İstanbul'da yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde HDP Marmaris İlçe Başkanlığı binasına pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulunulmuş, saldırgan Adnan Temel D.'yi yakalayarak gözaltına almıştı. Saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 2018 yılında da HDP İlçe binasının camını kırdığı iddiasıyla "ızrar" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında polisiyle işlem yapılan Adnan Temel D.'nin, olay öncesinden yaklaşık 1 saat evvel Ensar A. adlı bir kişi ile yoğun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirlendi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde hareket eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı eylemin "azmettiricisi" olduğu değerlendirilen Ensar A.'nın İstanbul'da kaldığı adrese baskın düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayın azmettiricisi olduğu tespit edilen Ensar A.'nın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY bağlantıları nedeniyle Deniz Harp Okulu Komutanlığı'ndan ilişiği kesilen öğrenciler arasında olduğu ve örgütün mahrem imamları ile çok sayıda ankesörlü hatlar üzerinden telefon görüşmesinin bulunduğu da ortaya çıktı.

Azmettirici Ensar A.'nın erkek kardeşinin, FETÖ'nün kapatılan okullarında eğitim gördüğü öğrenilirken, bu kişinin Türk vatandaşlığından çıktığı kaydedildi. Ensar A.'nın yine yakın akrabaları arasında FETÖ'nün örgüt içindeki kripto haberleşme programı ByLock kullanıcılarının olduğu ve FETÖ üyesi kişilerin bulunduğu aktarıldı.

Yakalanan azmettirici sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlının emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın sürdüğü Muğla'ya sevk edileceği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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