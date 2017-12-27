Hdp Mardin Milletvekili Yıldırım Hakkındaki Dava

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi.



Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Yıldırım, duruşmaya katılmadı.



Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Yıldırım'ın terör örgütü üyeliğinden cezalandırılması yönünde görüşünü bildirdi.



Sanık avukatları, dosyada yeterli delillerin toplanmadığını öne sürerek, ek savunma için süre istediler.



Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına, Yıldırım'ın gelecek duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle hazır edilmesi için tutuklu bulunduğu cezevine yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.



Duruşmayı, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan ile Yıldırım'ın yakınları da izledi.



İstenilen ceza



İddianamede, Yıldırım hakkında, 7 kez "terör örgütü propagandası yapmak", 4 kez "suç ve suçluyu övmek", 2 kez "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" ile 6-8 Ekim olaylarında "suç işlemeye tahrik" suçlarından 12,5 yıldan 59 yıla kadar hapis ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.