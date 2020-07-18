HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti
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HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik, partisinden istifa etti.

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti
18.07.2020 08:59 | Son Güncelleme: 18.07.2020 08:59

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik, partisinden istifa etti.

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Tuma Çelik'in istifa mektubunun partiye ulaştığı bildirildi.

Çelik, istifa mektubunda TBMM bünyesinde ve halk içerisinde yaptığı çalışmaların bazı çevreleri rahatsız ettiğini, şahsına yönelik değişik biçimde ve farklı boyutta iftiralar, suçlamalar ve tehditler geliştirildiğini iddia etti.

Bunun yanında bir kadının kendisine yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladığını öne süren Çelik, partisinin konuyu araştırmak için kadınla ve kendisiyle defalarca görüştüğünü kaydetti.

Olayın savcılığa intikal etmesinin ardından hazırlanan fezlekenin Meclis'e ulaştığını ve ilgili komisyonda gündeme alındığını hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Ortaya çıkan bu gelişmelerden sonra, olayın siyasi bir kumpasa dönüşeceği bilinciyle kamuoyunu aydınlatma ihtiyacını duydum. Bu nedenle, partimin zarar görmemesi ve bu iddianın suistimal edilmemesi için HDP'den istifa etme kararını aldım."

Çelik'in istifasıyla HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 57'ye düştü.

Kaynak: AA

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