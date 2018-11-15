Hdp Mardin Milletvekili Tuma Çelik Açıklaması

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, "OHAL süreci içerisinde halkın iktidarı gasbedilerek kayyumlar atandı." iddiasında bulundu.

Çelik, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kayyumlarla yönetilen belediyelerde partizanlık yapıldığını öne sürdü.

Türkiye'nin, 1 Kasım 2015 seçimleri ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL ile yoğun bir kutuplaşmanın içerisine sokulduğunu iddia eden Çelik, "OHAL süreci içerisinde halkın iktidarı gasbedilerek kayyumlar atandı. Sayıştay'ın da ortaya koyduğu gibi birçok yerde yolsuzluk yapıldı." ifadesini kullandı.

Midyat Belediyesinin, AK Parti'nin kazandığı bir belediye olduğunu dile getiren Çelik, Midyat'ta ise kaymakamlık düzeyinde ciddi bir partizanlık ile karşı karşıya olduklarını savundu.

Kaymakamların aslında devletin memurları olduğunu ve vatandaşa ayrım gözetmeksizin hizmet etmesi gerektiğini anlatan Çelik, "Midyat Kaymakamlığı, bütün bunları ayaklar altına alarak tam bir partizanlık örneği çerçevesinde kendilerine göre AKP'nin yeterli oy almadığı köylerde yaşayan insanlara zulüm uyguluyor." görüşünü ileri sürdü.

Çelik, vatandaşlara verilen bazı sosyal yardımların, Midyat Kaymakamlığı tarafından keyfi bir şekilde, hiçbir hukuki gerekçe olmadan kesildiğini iddia etti.