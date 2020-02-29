HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu ve 10 şüpheliye terör operasyonunda gözaltı
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HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu ve 10 şüpheliye terör operasyonunda gözaltı

Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

29.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:36
HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu ve 10 şüpheliye terör operasyonunda gözaltı

'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.


Operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Ağaoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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