HDP Mardin İl Başkanı Ağaoğlu, terör operasyonunda gözaltına alındı
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Ağaoğlu'nun da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA