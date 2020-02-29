HDP Mardin İl Başkanı Ağaoğlu, terör operasyonunda gözaltına alındı
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HDP Mardin İl Başkanı Ağaoğlu, terör operasyonunda gözaltına alındı

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

29.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:18
HDP Mardin İl Başkanı Ağaoğlu, terör operasyonunda gözaltına alındı

'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Ağaoğlu'nun da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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