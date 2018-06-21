HDP Mardin'de miting yaptı

Ahmet Türk miting alanının boş olmasını baskılara bağladı

MARDİN - Halkların Demokratik Partisi Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında miting yaptı. Miting alanının geçmiş yıllara oranla boş olmasını değerlendiren Ahmet Türk, bunun baskı ve korkulardan kaynaklı olduğunu söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımı ile gerçekleşen seçime katılan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, geçmiş yıllara oranla miting alanının boş olmasını baskılara bağladı. Ahmet Türk'ün konuşmasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli partililere hitap etti. Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin mitinginde dile getirdiği yatırım ve kayyum belediye çalışmalarını eleştirdi. Temelli, seçimi kazanmaları durumunda, yeni anayasa düzenlemesi ile Kürt sorunun çözüleceğini kaydederek, tutuklu bulunan tüm HDP milletvekillerinin de serbest kalacağını söyledi.

İktidarı düşüreceklerini ileri süren Temelli, "Bu güzel şehir, Mardin insanlık tarihine çok önemli bir ders vermiş şehir. Bir arada yaşamanın barış içinde olmuş ve örnek bir kent. 24 Haziran'a çok az zaman kaldı. Bu iktidarı düşüreceğiz. 3 gün sonra bu gerçekleşecek olan seçimde bunu başaracağız. Bugün iktidar olma zamanımız gelmiştir. HDP iktidara yürüyecektir. Halkın iktidarına setler kurmaya çalışıyorlar. 1 Kasım'da 7 Haziran'da olduğu gibi bu barajı hep birlikte yıkacağız" dedi.

Provokasyonlara gelemeyeceklerini söyleyen Temelli, "Bugünden sonrada ne yaparlarsa yapsınlar onların bu tuzaklarına gelmeyeceğiz kirli tuzaklarına girmeyeceğiz. Oyumuza sahip çıkacağız bu oyunu hep birlikte bozacağız. İşte bizim Türkiye halklarına vereceğimiz en değerli sözdür. Bu sözü de buradan herkese veriyoruz. Bu ülke Türkiye'ye demokrasinin gelmesi için üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız. Bu işin en önünde biz, yürüyeceğiz. Bu ülkeye barış gelecekse hiçbir hesap, kirli pazarlığın içinde olmadan ancak bizim onurlu mücadelemizle gelir. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada öyle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Seçimin ilk turunda kendi parti ve Cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş'a destek vereceklerini kaydeden Temelli, ikinci turda demokrasiyi destekleyeceklerini söyledi. Temelli, Mardinlilere yeni anayasa ve ekonomi paketi hazırladıklarını söyleyerek sandıklara sahip çıkmaları konusunda uyarılarda bulundu.