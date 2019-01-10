HDP Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Ahmet Türk Oldu! Ahmet Türk Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP Sözcüsü Saruhan Oluç tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı açıklandı. Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı olarak açıklanan isim Ahmet Türk oldu. Ahmet Türk kimdir, nerelidir?

AHMET TÜRK KİMDİR?

Ahmet Türk, 02.07.1942 tarihinde Mardin'de doğdu. Lise mezunu olan Türk, Güneydoğu'nun aşiretlerinden Kanco ailesindendir.

1973'TE DEMOKRATİK PARTİ MİLLETVEKİLİ OLDU

Siyaset hayatına, milletvekili olan ağabeyinin öldürülmesi ile başlayan Türk, 1973'te Demokratik Parti'den Mardin Milletvekili olarak seçildi ve daha sonra buradan istifa ederek CHP'ye katıldı. 1980 yılına kadar siyasi hayatına burada devam etti.

SHP'YE KATILDIKTAN 2 YIL SONRA İHRAÇ EDİLDİ

1987 yılında SHP'ye katılan Türk, 1989 yılında Paris'te düzenlenen Kürt konferansına katıldığı gerekçesiyle SHP'den ihraç edildi.

İLK KEZ EŞ BAŞKANLIK SİSTEMİNİ UYGULADI

Ahmet Türk, 2009 yılında kapatılan DTP'nin kurucularından olmuştur. Aysel Tuğluk ile birlikte ilk kez eş başkanlık sisteminin uygulayıcısı olmuştur.

2014 YILINDA MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLDU

2007 Genel Seçimlerinde Bağımsız Mardin Milletvekili olarak meclise giren Türk, kurucusu olduğu DTP 2009 yılında kapatılınca milletvekilliği düştü. 2014 yılında BDP'nin desteği ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Ahmet Türk hakkında Ocak 2016 tarihinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına 'muhalefet' gerekçesiyle yedi seneden on sekiz seneye kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MAHKEME KARARI İLE TUTUKLANDI

17 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığı tarafından vazifesinden alınan Türk, 21 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alındı. Ahmet Türk, 24 Kasım 2016 tarihinde savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı ve burada tutuklanarak İstanbul Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

2017'DE ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Ahmet Türk, 3 Şubat 2017'de sağlık sorunları sebebiyle adli kontrol şartıyla tahliye edildi.