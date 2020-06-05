HDP'lilerin vekilliğinin düşürülmesini protesto eden grup ile polis arasında gerginlik yaşandı Cezaları onanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in TBMM Genel Kurul'da vekilliklerinin düşürülmesini protesto eden bir grup, polisin uyarılarını dikkate almayınca arbede yaşandı.

Cezaları onanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in TBMM Genel Kurul'da vekilliklerinin düşürülmesini protesto eden bir grup, polisin uyarılarını dikkate almayınca arbede yaşandı. TBMM Çankaya kapısından yürüyüşe geçen, aralarında HDP milletvekillerinin de olduğu grubu polis uyardı. Polisin uyarısını dikkate almayan grup ile polis arasında arbede yaşandı. Grup Güven Park'a doğru yürüyüşe geçti. Grubun burada basın açıklaması yapmak istediği öğrenildi. - ANKARA Kaynak: İHA