HDP'lilerin çocuğu kaçırılan aileler için yaptığı açıklamaya tepki

08.09.2019 17:15

Diyarbakır'da çocuğu dağa kaçırılan aileler, kendileri ile ilgili açıklama yapan HDP'lilere tepki gösterdi.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler için basın açıklaması yapan HDP'lilere aileler tepki gösterdi. Aileler, yıllardır yöneticilerin aynı konuşmaları yaptığını belirterek, basın metnini yırtıp attı. Dağa kaçırılan asker Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, HDP'nin açıklamasını okuduktan sonra lanetlediklerini söyledi. Altıntaş, "Biz HDP ile Mecliste grup başkanvekilleriyle kaç defa görüştük. Lanetliyorum, ben hiçbir siyasetçiyi tanımıyor ve güvenmiyorum. 13 tane polis asker anne kuzusu dağlarda PKK'nın elinde. Yazıklar olsun, bizler süslü ve politik kelimelerle avutulan insanlarız. Samimiyet yok ortada, bende Kürt'üm dağdaki kardeş söyliyeyim, yazık değil mi onun eline neden silah veriyorsunuz? Söylediklerim yanlış bir tarafa lanse edilmesin, terörü sonuna kadar lanetliyorum. Dağa kaçırılan 10 yaşındaki yavrulardan ne istiyorsun? Bu ülke için ben ve oğlum feda olsun, yeter ki bu ülke huzura kavuşsun. Ben buradayım, hiçbir gücüm ve beni koruyan hiç kimse de yok. Benim oğlum ellerinde, benim gösterdiğim duyarlılığı bu ülkeyi seviyorsanız sizler de gösterin. Elinizi taşın altına koyun, senin elin yanar ama diğerleri kurtulur. Bizi süslü kelimelerle avutmayın, burada bir çığlık duyulacak ama ölüm çığlığı ama zafer çığlığı" dedi.

Dağa kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmuz Kaya ise basın metnini ciddiye almadığını ve kınadığını aktardı. Kaya, "Adamlar devlet bana muhtaç yalvaracak gibi konuşuyor, sen kimsin ki devlet sana yalvarsın. Devlet seni muhatap bile almıyor, burada boş konuşuyor ve aynı yazılar gönderiyorlar, aynı tas aynı hamam. Sen kimi kandırıyorsun, HDP bu işi bırakırsa hepsi açlıktan ölür. Bunların kazancı çocuk kaçırma, polis yolunu kesmek. Sen milletvekilisin, bu yazıyı gönderdin biz 5 yıldır bu yazıyı görüyoruz. Kınıyorum, ayıp olmasa yakardım. Bu kadar gündür buradayız, açıklama 5 yıldır aynı açıklama. Ne dediğini bilmiyorlar, saçma sapan kelimeler söylüyor, adamsan sen aldın sen getir. Sen kaçırdın, bu davayı sen yapacaksın, devletle ne alakası var" diye konuştu.

(Rıdvan Kılıç - Murat Başal/İHA)

Kaynak: İHA