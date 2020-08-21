HDP'liler, dağa kaçırdıkları çocuğa kandırıncaya kadar 10 tane çay içirmiş
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HDP'liler, dağa kaçırdıkları çocuğa kandırıncaya kadar 10 tane çay içirmiş

HDP'liler, dağa kaçırdıkları çocuğa kandırıncaya kadar 10 tane çay içirmiş Diyarbakır HDP il binasında oturma eylemine devam eden ailelerin evlatlarını kaçırılma hikayeleri yürek burkuyor.

21.08.2020 16:05 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:10

HDP'liler, dağa kaçırdıkları çocuğa kandırıncaya kadar 10 tane çay içirmiş

DİYARBAKIR - Diyarbakır HDP il binasında oturma eylemine devam eden ailelerin evlatlarını kaçırılma hikayeleri yürek burkuyor. Evlat nöbetindeki baba Hacı Göger,oğlunu bulmak için Kuzey Irak'a, Mahmur'a kadar gittiğini belirterek, oğlundan haber alamadan döndüğünü ileri sürdü.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 354'ncü gününde de devam ediyor. Ailelerin, evlatlarının PKK terör örgütü tarafından kaçırılmasındaki hikayelerde yürek burkarken, örgütün kirli yüzünü gözler önüne seriyor.

"Kıraathanede oğlumu kandırana kadar 10 tane çay içirtmişler"

Evlat nöbetindeki acılı Hacı Göger, oğlunun 4 Ekim 2015'de kaybolduğunu kaydetti. Kayboluşunda saat 12.00 civarında olduğunu, telefon açtığında kendisine, eve gelmesini söylediğini belirten baba Göger, "'Baba eve geliyorum' dedi. 12.00'den sonra telefonuna ulaşamadım. Şarjı bitti sandım, maalesef onun önünü kesmişlerdi. Bir kıraathanede oturup çocuğun beynini yıkayana kadar 10 tane çay içirtmişler. 10 tane çay içiriyor, çocuğu kaçırana kadar. Araştırdım, soruşturdum peşine çok düştüm. Kuzey Irak'tan Ranya'ya, Ranya'dan Kandil'e geçtim. Orada 4-5 gün kaldım. Mahmur'a geldim. Oğlumdan herhangi bir haber alamadım. Kandil'e de gittim, burada değil dediler. Bulamadım, göstermediler. Türkiye'ye geri döndüm. O günden bugüne evimizde huzur yok. 11 aydır, 354 gündür bu çadırda nöbet tutuluyor. Devletimize sığındık, Türkiye Cumhuriyeti devletine Allah zeval vermesin. O gün ben peşine düştüğümde hiçbir şey söylemediler. Ben nereye gittiysem beni avuttular. En sonunda ben oradan geldikten 1,5 yıl sonra 'oğlun içimizdedir, arama' dediler. Ben hala arıyorum, arayacağım da. Ben çocuklarımı bu sefaletlerle büyüttüm. Çocuklarım kimseye muhtaç olmasın diye gece gündüz, çobanlık, değirmencilik, pamuk sulama işlerini yapıyordum. Allah hakkımız onlara bırakmasın. Oğlum bu HDP binasından götürüldü" dedi.

HDP'liler, dağa kaçırdıkları çocuğa kandırıncaya kadar 10 tane çay içirmiş

Kaynak: İHA

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