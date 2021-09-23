HDP'Lİ YÖNETİCİLERİN "ÖRGÜT ÜYELİĞİ" DAVASINDA BİR TAHLİYE

HDP Esenyurt İlçe Binası'nda eş başkanların ortak kullandıkları makam odasında PKK/KCK terör örgütü başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının duvarda asılı bulunduğu gerekçesiyle "Terör örgütü üyeliği" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları'ndan Ercan Sağlam'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Tutuksuz yargılanan Dilan Kılıç hakkında ise adli kontrol hükümlerinin devamına karar verildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ercan Sağlam getirilirken, tutuksuz sanık Dilan Kılıç da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Dilan Kılıç savunmasında, "İki yıldır görev yapıyorum. Pandemi ve öğrenciliğimden ötürü ilçede çok bulunmadım. Bir bilgim yok ilçe binasıyla ilgili. O yüzden fotoğrafları kim getirdi, ne zaman getirdi, bilmek gibi bir durumum yok. Tüm katları gezmek gibi bir durumum yok. Sadece başkanlık odasına girerdim. Ses kayıtlarını alma sebebim orada geçen kavramları anlamak için aldığım kayıtlardır. Öğrencilikten gelen bir alışkanlığımdır. Herhangi bir terör örgütü üyeliğim yoktur" dedi. Ses kaydındaki şarkının sözlerini bilmediğini söyleyen Kılıç, "Ses kaydındaki Kürtçe şarkının sözlerini bilmiyordum. Kürtçe olduğu için dinledim. Çok az Kürtçe biliyorum, anlıyorum" diye konuştu. Bulunan posterin eski olduğunu belirten Kılıç, "Odamızdaki Öcalan fotoğrafları çok eskiydi bizden önce asılmıştı. Sorun teşkil edeceğini düşünemedim" dedi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

YURT DIŞI YASAĞI İLE TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

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